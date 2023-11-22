الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة في منتدى الأعمال المصري الخليجي، فيتو

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول 2023، شارك أيمن العشري رئيس الغرفة  التجارية لمحافظة القاهرة في  فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، تحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة » الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية،  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية تنظيم منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول في لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة 

وأكّد أيمن العشري في تصريحات له على هامش منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول؛ أهمية هذا المنتدي لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المختلفة وهو ما يشجع على الدخول في استثمارات وشراكات ثنائية تفيد المنطقة، وتصل بنا إلى التكامل الاقتصادي المصري الخليحي.

Advertisements

الدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة في مصر ودول الخليج

وشدّد رئيس غرفة القاهرة على ضرورة أن يستفيد ممثلو القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسية المصرية وكذلك الخليجية للاستثمار والمستثمرين، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.

المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

وشارك في المنتدى عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية كما يُشارك في فعاليات المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت ونحو 300 رجل أعمال خليجي.

محاور جلسات  منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

ويتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات عمل.

الجلسة الأولى: مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي

وتقام الجلسة الرئيسية  تحت عنوان «مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي» ويتحدث فيها كل من حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة، وكريم غبور رئيس مجموعة صناعة وسائل النقل.

txt

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول باتحاد الغرف التجارية

txt

تفاصيل تنظيم منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول بمشاركة 300 رجل أعمال خليجي

الجلسة الثانية: فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة

أما الجلسة الثانية فتقام تحت عنوان «فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة» ويتحدث خلالها فعالياتها محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وبندر محمد بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

 ويدير فعاليات الجلسة الدكتور علي حامد الملا مدير إدارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث يشارك  في فعاليات الجلسة الثانية أيضًا كل من النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية. 

.ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول رئيس غرفة القاهرة الرئيس السيسي الاتحاد العام للغرف التجارية الاقتصادي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي التكامل الاقتصادي العلاقات المصرية الخليجية الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة القيادة السياسية المصرية القطاع الخاص الفرص الاستثمارية الطاقة المتجددة العلاقات المصرية منتدى الأعمال

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية