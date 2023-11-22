رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول 2023، شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، تحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة » الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية تنظيم منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول في لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة

وأكّد أيمن العشري في تصريحات له على هامش منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول؛ أهمية هذا المنتدي لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المختلفة وهو ما يشجع على الدخول في استثمارات وشراكات ثنائية تفيد المنطقة، وتصل بنا إلى التكامل الاقتصادي المصري الخليحي.

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الدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة في مصر ودول الخليج

وشدّد رئيس غرفة القاهرة على ضرورة أن يستفيد ممثلو القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسية المصرية وكذلك الخليجية للاستثمار والمستثمرين، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.

المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

وشارك في المنتدى عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية كما يُشارك في فعاليات المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت ونحو 300 رجل أعمال خليجي.

محاور جلسات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

ويتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات عمل.

الجلسة الأولى: مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي

وتقام الجلسة الرئيسية تحت عنوان «مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي» ويتحدث فيها كل من حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة، وكريم غبور رئيس مجموعة صناعة وسائل النقل.

الجلسة الثانية: فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة

أما الجلسة الثانية فتقام تحت عنوان «فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة» ويتحدث خلالها فعالياتها محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وبندر محمد بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

ويدير فعاليات الجلسة الدكتور علي حامد الملا مدير إدارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث يشارك في فعاليات الجلسة الثانية أيضًا كل من النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية.