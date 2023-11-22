الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، حملات أعلى الطرق تحرر 60 ألف مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية متنوعة،فيتو
مخالفة مرورية متنوعة،فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60209) مخالفات مرورية متنوعة.. من بينها (14045) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (451) مخالفة السير بدون تراخيص، (125) مخالفة دراجة نارية، (1216) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (23) مخالفة موقف عشوائى، (3) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

 

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