الأمن العام يضبط 12 ديلر لتجارة المخدرات فى المحافظات ( صور)

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.



مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 أشخاص).. وبحوزتهم (8,500 كيلو لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وطلقتين – كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزتهما (2,200 كيلو لمخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

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مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – فرد محلى وطلقة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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