الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية

المتهمين بسرقة سيارة
المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية،فيتو

 كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة سرقة 1.7 مليون جنيه بالقليوبية من داخل سيارة نقل الأموال، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن وزوجته،  وأمرت النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 


 تلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (فنى بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعين داخل حقيبتين.

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وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وأرشد عن (مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة ثان بنها مديرية أمن القليوبية

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