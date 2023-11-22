شكشك صداع في رأس مسئولو إنبي

أصبح مصطفى شكشك لاعب فريق نادي إنبى صداع في رأس مسئولى النادى البترولى خلال الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي بمباريات الفريق.

جاء ذلك لخروجه من حسابات المدير الفني لإنبي تامر مصطفي رغم أنه كان أحد العناصر الأساسية للفريق.

وتلقي اللاعب عرضا جديا من نادي زد للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة يناير القادم، وهو ما جعل اللاعب يلح على مسئولي إنبي في الموافقة علي الرحيل لنادي زد طالما لا يشارك مع الفريق بشكل إساسي.

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وطلب اللاعب من محمد إسماعيل مدير الكرة التوسط لدى إدارة النادي للموافقة علي رحيله يناير القادم.

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بعيد ميلاد كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي.

جاء هذا الاحتفال بحضور رئيس نادى إنبى أيمن الشريعى.

من جانبه أكد تامر مصطفى أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية، مؤكدًا أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

ويستعد إنبى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى أول ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

الزمالك أقرب من الأهلي لحسم الصراع

فيما كشف مصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك بعد جلسة مع وكيل اللاعب، توصل خلالها الطرفان لاتفاق مبدئي، تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإدارة إنبي.

وينتظر الزمالك حسم أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل بدء التفاوض مع إدارة النادي البترولي لضم اللاعب في يناير، حيث تضع إدارة النادي الأبيض أوفا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر تبدو فرص الزمالك أعلى لحسم الصفقة، نظرًا لتوتر العلاقة بين الأهلي وإدارة النادي البترولي في الفترة الماضية.

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصنع هدفين.

محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم.

وتابع إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع الثنائي على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهم ومنع رحيلهم".

وأضاف محمد إسماعيل: "تحدثت مع الثنائي وأكدت لهم أن وجودهم في إنبي يضمن لهم المشاركة بشكل أساسي، وحال رحيلهم للأهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة وسيحتاجون إلى وقت طويل لإثبات جدارتهم وحجز أماكن لهم، وبالفعل اقتنعوا واستمروا".

واختتم: "محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهم، وحمدي ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن".

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

ورفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي نادٍ داخل مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وقال أيمن الشريعي في تصريحات إعلامية: “محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي، محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا إن في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج”.