إنبي يحتفل بعيد ميلاد محمد إسماعيل مدير الكرة (صور)

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بعيد ميلاد كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي.

جاء هذا الاحتفال بحضور رئيس نادى إنبى أيمن الشريعى.

من جانبه أكد تامر مصطفى أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية، مؤكدًا أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم.

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وتابع إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع الثنائي على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهم ومنع رحيلهم".

وأضاف محمد إسماعيل: "تحدثت مع الثنائي وأكدت لهم أن وجودهم في إنبي يضمن لهم المشاركة بشكل أساسي، وحال رحيلهم للأهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة وسيحتاجون إلى وقت طويل لإثبات جدارتهم وحجز أماكن لهم، وبالفعل اقتنعوا واستمروا".

واختتم: "محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهم، وحمدي ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن".

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

رفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي نادٍ داخل مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وقال أيمن الشريعي في تصريحات إعلامية: “محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي، محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا إن في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج”.