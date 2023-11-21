أوفا يجدد صراع الصفقات بين القطبين.. كولر يراقب مهاجم إنبي والزمالك يفاوض وكيله.. جدو وسيكا وسعيد عبد العزيز وسماكة الأبرز في حرب النجوم بين الفريقين

شهدت السنوات الأخيرة صراعا متكررا بين الأهلي والزمالك على ضم أفضل اللاعبين في الكرة المصرية، بهدف تدعيم صفوفهم للمنافسة على البطولات.

أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

Advertisements

الزمالك أقرب من الأهلي لحسم الصراع

فيما كشف مصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك بعد جلسة مع وكيل اللاعب، توصل خلالها الطرفان لاتفاق مبدئي، تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإدارة إنبي.

وينتظر الزمالك حسم أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل بدء التفاوض مع إدارة النادي البترولي لضم اللاعب في يناير، حيث تضع إدارة النادي الأبيض أوفا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر تبدو فرص الزمالك أعلى لحسم الصفقة، نظرًا لتوتر العلاقة بين الأهلي وإدارة النادي البترولي في الفترة الماضية.

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصنع هدفين.

أحمد أمين أوفا، فيتو

وترصد فيتو أبرز اللاعبين الذين فجروا الصراع بين الأهلي والزمالك خلال السنوات الأخيرة:

الأهلي ينجح في ضم حسين الشحات

نجح النادي الأهلي مؤخرا في ضم حسين الشحات من العين الإماراتي، بعد مفاوضات قوية من جانب الزمالك لضم اللاعب إلا أن رغبة الشحات حسمت مصيره بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

حسين الشحات، فيتو

الأهلي يتفوق في صراع ضم صلاح محسن بمقابل تاريخي

كما نجح الأهلي خلال السنوات القليلة الماضية في حسم صراع ضم صلاح محسن الذي تألق مع إنبي في بدايته، ليشعل الصراع بين القطبين إلا أن الأحمر نجح في ضم اللاعب بمقابل تاريخي وقتها وصل 40 مليون جنيه.

الزمالك ينتصر في صراع ضم رضا سيكا

نجح نادي الزمالك في عام 2002 في ضم رضا سيكا مدافع الإسماعيلى ومنتخب مصر، إلا أن المشاركة الأولى لـ"سيكا" كتبت فصل النهاية له مع القلعة البيضاء بعدما شارك أساسيًا أمام الأهلي في مباراة 6 / 1 الشهيرة.

الأهلي يحسم صفقة محمد ناجي جدو بعد نزاع قضائي

وقع محمد ناجى جدو، نجم الاتحاد السكندري السابق، للنادي الأهلي، بعد تألقه مع المنتخب الوطنى في أمم أفريقيا 2010، وخرج مسؤولو نادي الزمالك وكذبوا الأخبار المنتشرة عن انتقال اللاعب للأهلي، إلا أن جدو اتهم إدارة الزمالك بتزوير توقيعه، لينتقل الصراع على ضم اللاعب إلى ساحات القضاء، الذي قرر عدم صحة عقدة مع الزمالك لأنه لم يتم تحديد شيء بالعقد مع توقيع غرامة على اللاعب، لينضم للقلعة الحمراء.

الزمالك يحقق موسما تاريخيا بالانتقالات في العام 2014

وفي العام 2014، نجح الزمالك في الفوز بعدة صفقات على حساب النادي الأهلي من بينهم الثلاثي أحمد دويدار وخالد قمر ومعروف يوسف لاعبي اتحاد الشرطة وقتها، وضم باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، وجميعهم كان يرغب الأهلي في ضمهم، لتنجح تلك الصفقات في تحقيق موسم تاريخي مع الزمالك عام 2015 بالفوز بالدوري وكأس مصر تحت قيادة فيريرا.

صراع انتقال اللاعبين بين القطبين

صراع الأهلي والزمالك لم يتوقف على ضم لاعبي الأندية الأخرى، وإنما امتد إلى خطف اللاعبين المميزين في القطبين، وبدأت الانتقالات الصادمة عام 2000، حيث رحل التوأم حسام وإبراهيم حسن صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء تعاقدهما ليفاجئا الجميع بالانتقال إلى نادي الزمالك، قبل أن يضم الزمالك إبراهيم سعيد لاعب الأحمر السابق، فيما رد الأهلي بضم عدد من نجوم الزمالك منهم نادر السيد ومعتز إينو ومحمد صديق وطارق السعيد ومحمود كهربا.

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

إمام عاشور آخر حلقات انتقال النجوم بين القطبين

ومؤخرا أعلن النادي الأهلي ضم إمام عاشور قبل بداية الموسم الحالي قادما من ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، وذلك بعدما لعب لعدة مواسم في الزمالك وتألق بالقميص الأبيض قبل الاحتراف في الدنمارك.

الأهلي يحسم صفقة سعيد عبد العزيز

كما تصارع الفريقيان الأهلي والزمالك على ضم اللاعب سعيد عبدالعزيز، لاعب غزل المحلة، وبعد صراع أسابيع بين الناديين، تم إيقافه وانضم بعدها للأهلي ولم يقدم شيئًا مع الفريق واستغنى عنه النادي دون مقابل.

الأهلي يفوز بصفقة عمرو سماكة

تصارع الأهلي والزمالك على ضم اللاعب عمرو سماكة، وقدم الأحمر عرضًا بـ مليون ونصف المليون، لكن الزمالك قدم مليونًا و750 ألفًا، فعاد الأهلي ورفع القيمة إلى مليونين، ليوافق الترسانة على انتقال اللاعب إلى الزمالك، لكن المفاجأة جاءت مع إعلان اللاعب رغبته في الانضمام إلى الأهلي وليس الزمالك وذهب إلى اتحاد الكرة وقدم مذكرة بهذا الخصوص ليستفيد من قرار الفيفا باحترام رغبة اللاعبين في اختيار الأندية التي يرغبونها.

الزمالك ينتصر ويفوز بخدمات مصطفى جعفر

فيما اشتعل الصراع بين القطبين على ضم مصطفى جعفر نجم بلدية المحلة، وأبدى الأخير رغبته في الانتقال للأهلي ووافق ناديه مقابل 800 ألف جنيه مصري (نحو 150 ألف دولار)، لكن الزمالك قدم عرضًا للبلدية بلغ مليونًا و400 ألف (نحو 240 ألف دولار) وفاز بالصفقة ليتألق اللاعب بالقميص الأبيض لعدة سنوات.