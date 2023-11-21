الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

مصدر يكشف آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك فتوح والزناري وصبحي

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة ثلاثي الفربق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري. 

وقال المصدر: إنه تم توقيع العقوبات المالية بشكل رسمي علي الثلاثي، وتم تطبيقها بالفعل وبعد إنتهاء الإيقاف سيعود الثلاثي للتدريبات مع استمرار قرار عرضهم للبيع.

وكان الزمالك قرر خصم ٢٥% من عقد فتوح و٢٠% من عقد محمد صبحي و١٥% من عقد مصطفي الزناري.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الجلسة الحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وآخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء أمس الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

 

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

 

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

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احمد فتوح الزمالك العقوبات المالية مصطفي الزناري نادي الزمالك

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