الكشف على 1981 مريضا فى قافلة علاجية في قرية ميت العز مركز ميت غمر

أعلنت صحة الدقهلية توقيع الكشف على 1981 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية ميت العز مركز ميت غمر.



وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في قرية ميت العز مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل



حيث تم توقيع الكشف على 1981 مريضًا . وضمت 11 عيادة منهم 3 متنقلة ( جلدية - جراحة - تنظيم أسرة ونساء) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

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وقد جاء بيان القافلة كالتالي:باطنة 320، أطفال 401، جراحة 204 ، جلدية 180، أسنان 201، رمد 146، أنف وأذن 150، عظام 241، نسا وتنظيم اسرة 138

كما تم إجراء عدد 298 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 119حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 134 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 13حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و 144 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

أعلنت صحة الدقهلية عن تحصين 43600 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الفيروسي "بي" في نهاية شهر أكتوبر 2023.



وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تطعيم 2500 مواطنا خلال أكتوبر الماضى ليصل اجمالي عدد المحصنين الى 43600 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية"

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا باستكمال تطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة ومن مرضى الغسيل الكلوى والتي ضمت 1830 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية، بالإضافة إلى 570 مريض غسيل كلوي حكومى وخاص و100 مخالط وذلك خلال أكتوبر الماضي.



وأكدت الهراس أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد نظمت الإدارة الشهر الماضي ندوات تثقيفية ببعض المنشآت الصحية.



ولفتت أنه تم حصر طلبة التمريض والمعهد الفني الصحي ببداية العام الدراسي 2023-2024 لتوفير اللقاح والبدء بتطعيمهم بسلسلة كاملة من اللقاح الكبدي الفيروسي بي

وعلي صعيد آخر، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بأحمدية أبو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة.

الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية، فيتو

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بأحمدية أبو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة بسعة ٣ ماكينات غسيل كلوي.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى إن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريضا إلى 52 مريضا.

ولفتت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي إلى أنه تمت مراعاة أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها في عملية التوسعة ولحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية



وتشهد وحدات الكلى بالدقهلية طفرة على كافة المستويات فنيا وإنشائيا حيث يتبع الآن لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي، وتقدم الخدمة بانتظام لـ 3000 مريض غسيل كلوي.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن مستشفى كلى ومسالك ميت غمر حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وقال الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى إن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالإضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفي مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحة العدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وأدائهم المشرف.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة قد نظمت مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالإضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة حيث وقع الاختيار من قبل إدارة مكافحة العدوى بالمديرية على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.

وأعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 350 منشأة من بينها 51 بدون ترخيص.



وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وفي سياق آخر، قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 198 محضرًا وسحب 99 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و 292 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأعلنت صحة الدقهلية عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية مشددًا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبًا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا 957 ندوة تثقيفية.

من جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الالتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.