عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

في متحف بيجار وأبر كليديسدال في ساوث لانركشاير بأسكتلندا يتم عرض أولى الميداليات الذهبية الأولمبية الشتوية التي حصدتها بريطانيا بواسطة فريق لعبة «الكرلينج» بعد فوزه على فرنسا في مدينة شاموني في 30 يناير 1924، أي منذ 99 عاما.

ويفتح المعرض أبوابه من يوم الثلاثاء إلى الأحد حتى 17 ديسمبر المقبل، ثم في عطلات نهاية الأسبوع من 6 يناير حتى 24 مارس المقبلين.

تكريم الأبطال

من جابنها، قالت إيلين إدواردز، أمينة المتحف: «إن المعرض يعد تكريمًا لهؤلاء الأبطال.. وكان الفريق يتكون من توم موراي من بيجار، الذي كان يعمل مربيًا للماشية؛ وويلي ولورنس جاكسون، وهما أب وابنه كانا مزارعين، وروبن ويلش».

Advertisements

ويعرض أيضا في المعرض صور ورسائل وبرقيات أرسلت إلى إسكتلندا لإعلان نجاح الفريق، والقصاصات التي يحتفظ بها توم موراي، وتمثال نصفي لويلي جاكسون، الذي صنف وقتها كأفضل لاعب «كرلينج» في العالم.

لعبة “الكرلينج”

وتعتبر «الكرلينج» لعبة جماعية يتنافس فيها فريقان يتكون كل منهما من أربعة لاعبين، وهناك مهام رئيسية لكل لاعب.

وتعتمد فكرة اللعبة على دفع صخرة مدورة ملساء ذات مسند على ساحة من الجليد المصقول نحو منطقة دائرية متعددة المراكز، بهدف جعلها تستقر في مركز الدائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.