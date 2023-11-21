رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة العملية التعليمية

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا بالمجلس الأكاديمى لمتابعة العملية التعليمية وسير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2023-2024، لكليات وبرامج الجامعة ومتابعة تجهيزات المعامل والقاعات الدراسية.

وذلك بحضور كل من: الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

واضطلع خلال الاجتماع على ما تم إنجازه من تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن.

وخلال اللقاء تم عرض تقرير ما تم إنجازه من تجهيزات الوحدات السكنية للطلاب الإسكان المتميز، بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة، والتجهيزات الخاصة بكل وحدة وذلك حرصًا من ادارة جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية.

Advertisements

كما تفقد خلال الزيارة الانتهاء من تجهيزات المبنى الإداري والذي يضم مكاتب السادة نواب رئيس الجامعة ومكاتب السادة العمداء للقطاعات المختلفة ومكاتب الأقسام الإدارية الرئيسية.