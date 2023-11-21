رئيس جامعة القناة يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة (صور)

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة، وذلك بمشاركة 20 طالب وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية، حيث قدموا 40 عملا فنيا.

استقبال رئيس الجامعة

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية الزراعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

وفي بداية الزيارة قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتفقد القاعة الجديدة لشئون طلاب البرامج المميزة، ثم توجه إلى بهو الكلية، حيث قام بقص شريط الافتتاح للمعرض.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

مشاهدة الأعمال الفنية

وخلال تفقده للمعرض شاهد رئيس الجامعة الأعمال الفنية للطلاب والتي تنوعت بين الرسم بالفحم، والرصاص، وألوان الزيت والنحت، والرسم على الخشب بألوان الزيت بالإضافة إلى البورتريهات الفنية.

صاحب المعرض عزف موسيقى على الأورج والعود للطالب هشام أشرف والطالب هشام طه بالفرقة الثالثة أعضاء كورال اوركسترا الحلم.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

قام بتنظيم المعرض إدارة النشاط الفني بإشراف الدكتورة حفصه نور الدين منسق الأنشطة بالكلية، والدكتور محمد رشدي نائب منسق الأنشطة، والسيدة تهاني رشدي.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالأعمال الفنية المقدمة، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات الطلابية ودعم المتميز منها.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

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