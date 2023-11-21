رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط

استقبل الدكتورخالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء ، الكاتب الصحفى علي حسن، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك بحضورالدكتورعاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورسوقي عبد الله، مدير الإدارة العامة لإعلام شرق دلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، والدكتور ممدوح المسلمي، عميد كلية الحقوق، والدكتورمدحت غنايم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

رئيس الجامعة يحفر الجميع طلاب واساتذة بالذهاب الى الانتخابات

وخلال اللقاء، رحب الدكتورخالد الدرندلى بمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بجامعة الزقازيق، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية مع منتسبى الجامعة لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وأن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي للمشاركة في بناء مستقبل مصر.وأكد الدكتورعاطف حسين على أهمية المشاركة السياسية للطلاب، وضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية الحالية.

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الجامعة تقدم خدمة خدمة تعليمية ومجتمعية بحثية متميزة

من جانبه، أعرب مدير وكالة انباء الشرق الاوسط عن سعادته البالغة لوجوده برحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أنها من أهم الجامعات العريقة التي تقدم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، لأبناء محافظ الشرقية والمحافظات المجاورة. وعقب اللقاء عقدت ندوة تثقيفية بكلية الحقوق بعنوان "صوتك مستقبلك انزل شارك"، والتي يحاضر فيها أ.علي حسن مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث استهلها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، مؤكدًا فخره لوجوده بمحافظة الشرقية، والتي أكد أنها في صدارة من لديهم وعي بضرورة الانتخابات الرئاسية والمشاركه فيها.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة دعم القيادة السياسية، مؤكدًا أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية الذي يرعى مصالح الشعب ويحافظ عليه.كما أكد علي حسن أيضًا أن مصر وشعبها تحترم الدستور والقانون، وأن الانتخابات تحت إشراف قضائي نزيه يعتمد على صندوق اقتراع ووجود مندوب عن كل مرشح من المرشحين الأربعة المتقدمين للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفى وقت سابق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب الترشح وفق نظم وقواعد، من بينها حصول المرشح على 25000 صوت من المواطنين أو تزكية ٢٠ عضو من مجلس النواب، حيث لم تنطبق هذه الشروط سوى على أربعة مرشحين فقط.

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