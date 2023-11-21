الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

وفيما يخص  أسعار  لتر الزيت في الأسواق، استقرت أسعار لتر الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًأ عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

Advertisements

 سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 51500 جنيه.

 سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل زيت ذرة مكرر سعر 56 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

 أسعار الزيت في الأسواق

وعن أسعار الزيت في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فجاءت كالتالي: 

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

واستقر سعر لتر زيت عباد الشمس، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 78.4 جنيه في الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 65 جنيه إلى 110 جنيهات. 

85 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

ويبلغ سعر زيت الذرة، نحو 73.2 جنيه في الأسواق، ليتراوح من 52 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

85 جنيهًا أعلى سعر للتر الزيت خليط في الأسواق

وعن أسعار زيت أصناف أخرى، بلغ متوسط سعر لتر الزيت نحو 61.7 جنيه، ليتراوح سعر لتر الزيت من 37.5 جنيه إلى 75 جنيهًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت سعر زيت الصويا زيت الذرة زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

الأكثر قراءة

مقتل جندي الاحتلال أرنون، جاء ليثأر لعمه فشيعته المقاومة في غزة

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

منتخب الشباب يتعادل أمام المغرب 2/2 بختام بطولة شمال أفريقيا

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يضرب إثيوبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

السيسي: الشعب يقدر أبناءه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر

تصفيات كأس العالم، بوتسوانا تحقق فوزا مهمًا أمام غينيا في المجموعة السابعة

الهدنة، خبير استراتيجي يكشف السيناريو المتوقع مابعد الهدنة بين حماس وإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الأولية لصفقة تبادل الأسرى بين فصائل غزة وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول السم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وطول العمر

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية