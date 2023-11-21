الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت
ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزيت الخام في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات الإثنين 20 نوفمبر 2023، لتسجل ارتفاعًا جديدًا بنحو 1000 جنيه.

ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام ترتفع مرتين في أقل من أسبوع خلال نوفمبر

وتعد هذه الزيادة ثاني ارتفاع في أسعار الزيت الخام خلال أقل من أسبوع، إذ سجل سعر الزيت الخام ارتفاعات تراوحت من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه يوم 16 نوفمبر الجاري.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

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1000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت صويا منزوع بسعر 54 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت الصويا مستورد خام نحو 52500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

1000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل زيت ذرة مكرر سعر 57 ألف جنيه،  بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق،  زيت عباد مكرر بسعر 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الزيت في المحال التجارية بعد إعلان عدد من الشركات رفع أسعارها

فيما أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال شهر نوفمبر الجاري، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا، بدلًا من 67.60 جنيه

ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا، بدلًا من سعر 70 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا، بدلًا من 130 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا، بدلًا من سعر 194 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا، بدلًا من سعر 297 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة 

وعن أسعار زيت الممتاز  بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا، بدلًا من سعر 59 جنيهًا

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا، بدلًا من سعر 110 جنيهات

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا، بدلًا من 155 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا بدلًا من 332.5 جنيه.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

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4 آلاف جنيه ارتفاعًا في الطن، زيادة أسعار الزيت الخام في الأسواق

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إضافة إلى السكر والسجائر، ارتفاع أسعار 4 سلع غذائية في الأسواق خلال نوفمبر، أبرزها الزيت والسمن

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