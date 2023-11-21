الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

يصل لـ100 ألف جنيه، صندوق رعاية المبتكرين يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج

صندوق رعاية المبتكرين،فيتو
صندوق رعاية المبتكرين،فيتو

 أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات

أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يُعد فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، وذلك بدعم مالي كامل من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، وبدعم فني وتقني وهندسي من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، فضلًا عن قيام الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

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دعم فني وتقني وهندسي من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هناك 40 تحديًا متعلقًا بالقطاعات المختلفة للصناعة والسوق المصرية، والتي تم تقديمها من خلال 20 شركة محلية ودولية، يتم التعاون معها، لافتًا إلى أنه يُشترط للتقديم في البرنامج عدد من الشروط، منها أن يكون الطالب من طلبة السنوات النهائية بكليات الهندسة، الحاسبات، العلوم، التكنولوجيا، أو الكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن يكون المشروع هادفًا إلى حل مشكلة صناعية حقيقية، وأن يكون الفريق مكونًا من 3-5 طلاب، مؤكدًا أنه يُمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج من خلال هذا الرابط.

 

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