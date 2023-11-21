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أخبار مصر

التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

مسابقة الـ 30 ألف
مسابقة الـ 30 ألف معلم،فيتو

مسابقة 30 ألف معلم، يبحث عدد كبير من المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى عبر محركات البحث المختلفة عن آخر التفاصيل المتعلقة بتعيينهم بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

مسابقة 30 ألف معلم

 وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر التفاصيل الخاصة بتعيين المعلمين الجدد الفائزين بالمرحلة الأولى بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن اأن الشهادات المؤمنة التي سيتم تسليمها للمعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى، ستصل لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية خلال الأيام المقبلة، وأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم قد وقع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم.

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أعداد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

وأشار إلى أن إجمالي أعداد الشهادات المؤمنة التي تم توقيعها للمعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات سواء الإلكترونية أو الاختبارات التربوية والذهنية والبدنية وصل لـ 16 ألف شهادة، وخلال أيام سيتم استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد في المديريات التعليمية.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتياز بعض المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم جميع الاختبارات والتدريبات المطلوبة وعدم إعلان أسمائهم، أمر غير وارد بالمرة، مشيرا إلى أن المسابقة تمت وفقًا للقانون.

وأشار إلى حرض الوزارة على انتقاء أكفأ المعلمين، حتى يمثلوا إضافة للعملية التعليمية التي تسعى الوزارة لتطويرها.

 

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم 

وأكد أن المعلمين الجدد سينطبق عليهم الحد الأدنى ويمكن أكثر، لكن لا يمكن تحديد المبلغ بصورة دقيقة حاليا

مسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى

ومنذ أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزوه، وذلك عبر الرابط التالي: 

 

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا مهمًّا وعاجلًا لجميع المديريات التعليمية بشأن المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم السنة الأولى.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي أصدر توجيهاته للمديريات التعليمية بأن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات في مسابقة الـ30 ألف معلم سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها.

 

الشهادات المؤمنة للمعلمين

 وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هي من تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت لهم في إحدى الجهات وتعتبر مستند أساسي ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية بضرورة تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم، بشكل سريع دون تأخير للمساهمة في سد العجز والتدريس بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

 

مصوغات التعيين بـ مسابقة 30 ألف معلم 

وفيما يلي أبرز الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية تضمنت فيش وتشبيه وشهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين وشهادة تأدية الخدمة العامة للبنات وأصل شهادة المؤهل الدراسي، كما ستكون شهادة اجتياز الاختبار البدني والذي عقد في إحدى الجهات أحد أوراق مسوغات التعيين للمعلمين، الجدد، إضافة إلى الاستعلام الأمني.

 

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