القبض على عامل استدرج طالبا قاصرا واعتدى عليه في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على عامل هتك عرض طالب بالصف الخامس الابتدائي أعلى سطح منزل في قرية الأحمدية بشربين.

وكانت اتهمت ربة منزل مقيمة قرية الأحمدية مركز شربين في محافظة الدقهلية، عاملا في العقد الثاني من عمره، باستدراج نجلها القاصر إلى أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.



وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة نبروه من إ.أ.ع، 54 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية الأحمدية مركز شربين وبرفقتها نجلها ع.ن.ا،10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بذات القرية بقيام ن.م.ش، 27 عاما، عامل ومقيم بذات القرية باستدراج نجلها الطفل أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا.

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وعلي صعيد آخر، القت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي طالب اعتدي جنسيا علي قاصر بعد أن اوهمهما بوعده بالزواج وتخلى عنها

وكانت حررت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بلاغا بمركز الشرطة اتهمت فيه طالب قاصر بمواقعتها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها لارتباطها به عاطفيا ووعده لها بالزواج وبعد ارتكاب فعلته تهرب من الزواج منها ولم يف بوعده.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من ن.م.إ.ا، 16 عاما، طالبة، بالصف الثاني الثانوي ومقيمة بإحدى قرى المركز بقيام مجدى.ص.ح، 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي ومقيم قرية التمد الحجر دائرة المركز بمعاشرتها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها برضاها وذلك لوجود علاقة عاطفية بينهما ووعده لها بالزواج إلا أنه لم يفي بوعده



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأبدى رغبته في الزواج منها.

وتحرر عن ذلك المحضر 11959 إداري مركز السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وعلي صعيد آخر، كانت اتهمت ربة منزل طليقها في مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعاشرة ابنتهما القاصر جنسيًا أكثر من مرة، وفض غشاء بكارتها، ما أدى إلى حملها سفاحًا فى الشهر الرابع.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين من "ف.س.ر"، 35 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "إ"، 15 سنة، لا تعمل، تتهم طليقها "والد الطفلة" بالاعتداء جنسيًا على نجلتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة حال تواجدها بالمنزل بمفردها ما أدى إلى حملها سفاحًا فى الشهر الرابع، وأبلغت فور علمها بالواقعة من ابنتها.

وبسؤال الطفلة القاصر أكدت قيام والدها بمعاشرتها جنسيًا أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها، وأنها حملت من والدها، وفور شعورها بآلام الحمل أخبرت والدتها

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحررالمحضر رقم 8377 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات