ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا علي نجلتهما القاصر في الدقهلية

اتهمت ربة منزل طليقها في مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعاشرة ابنتهما القاصر جنسيًا أكثر من مرة، وفض غشاء بكارتها، ما أدى إلى حملها سفاحًا فى الشهر الرابع.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين من "ف.س.ر"، 35 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "إ"، 15 سنة، لا تعمل، تتهم طليقها "والد الطفلة" بالاعتداء جنسيًا على نجلتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة حال تواجدها بالمنزل بمفردها ما أدى إلى حملها سفاحًا فى الشهر الرابع، وأبلغت فور علمها بالواقعة من ابنتها.

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وبسؤال الطفلة القاصر أكدت قيام والدها بمعاشرتها جنسيًا أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها، وأنها حملت من والدها، وفور شعورها بآلام الحمل أخبرت والدتها

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحررالمحضر رقم 8377 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات