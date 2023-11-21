لحظة إطلاق النار في أوهايو الأمريكية (فيديو وصور)

قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار داخل متجر وول مارت بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما أفادت وكالة “روسيا اليوم”.

🚨Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart atleast 3 people have been shot, Beavercreek, Ohio pic.twitter.com/3OaV9B1Wfw — Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) November 21, 2023

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، في بيان إن رجلا دخل إلى وول مارت حوالي الساعة 8:35 مساء، وبدأ إطلاق النار مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة وحالتهم غير معروفة حتى اللحظة".

وأضاف البيان: "لقي شخص خامس، وهو مطلق النار، حتفه متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من قبل أي من ضباط الشرطة".

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وأفاد بأنه تم "تطهير وتأمين المبنى بالكامل"، مؤكد أنه "يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي".

وقال متحدث باسم وول مارت في بيان: "إننا نشعر بالحزن الشديد لما حدث في متجرنا في بيفركريك بولاية أوهايو. لا يزال الوضع يتطور، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المحققين في مكان الحادث".

🚨#BREAKING: Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart Multiple people have been shot

⁰📌#Beavercreek | #Ohio



Currently, multiple law enforcement and emergency crews are on the scene after male suspect with a rifle entered inside Walmart store in Beavercreek, Ohio, and… pic.twitter.com/TOhn9GXhtO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 21, 2023

وأكدت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، أنها استجابت لإطلاق النار ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور.



ويبلغ عدد سكان مدينة بيفركريك نحو 46000 نسمة، وتقع شرق دايتون مباشرة.

من جانبهم، قال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية.



فيما وصفت شاهدة على إحدى المنصات مطلق الرصاص بأنه "شاب أبيض طويل القامة" يحمل حقيبة عسكرية.

وذكر متحدث باسم مركز سوين الطبي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين جراء إطلاق النار.

مقتل الجاني رميا بالرصاص



أما في الحادث الأول، والذي وقع قبل ساعات، فقد انتهت عملية مطاردة الرجل المشتبه به فى مقتل ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما فى ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية، بعد أن أعلنت الشرطة العثور عليه مقتولا بطلق ناري.

وقد أعلنت إدارة الشرطة فى ممفيس عن وفاة مافيس كريستيان جونيور، 52 عاما، بالقرب من مكان الحادث بعد اكتشاف جثته داخل سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء.



وبحث المحققون طويلا عن كريستيان للاشتباه به فى مقتل امرأة بالرصاص.

وأعلنت الشرطة الأمريكية فى وقت سابق: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث فى سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء باتجاه مجهول".

وأشار كريستوفر ويليامز المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس لوقوع حادثة إطلاق نار، فى فيلدلارك درايف، تسببت بمقتل امرأة وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، فيما تركت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما فى حالة حرجة.

وفي الحادث الثاني، كان هناك إطلاق النار آخر على بعد 13 ميلا على طريق وارينجتون، نجم عنه مقتل امرأة، بحسب الشرطة.

وفشلت السلطات حتى الآن في تحديد هوية الضحايا ولم تقدم معلومات عن نوعية ارتباط الضحايا بالمشتبه به.