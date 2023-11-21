الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 3
مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في أوهايو، فيتو

 في حادث هو الثالث خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة، ذكرت قناة دبليو.إتش.آي.أو التلفزيونية المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية ومتحدث باسم مستشفى، أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل، وأصيب ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمتجر وول مارت بالولاية.

وأكدت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، أنها استجابت لإطلاق النار ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور.

46000 نسمة

ويبلغ عدد سكان مدينة بيفركريك نحو 46000 نسمة، وتقع شرق دايتون مباشرة.

من جانبهم، قال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية.

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يحمل حقيبة عسكرية

فيما وصفت شاهدة على إحدى المنصات مطلق الرصاص بأنه "شاب أبيض طويل القامة" يحمل حقيبة عسكرية.

وذكر متحدث باسم مركز سوين الطبي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين جراء إطلاق النار.

مقتل الجاني رميا بالرصاص

أما في الحادث الأول، والذي وقع قبل ساعات، فقد انتهت عملية مطاردة الرجل المشتبه به فى مقتل ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما فى ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية، بعد أن أعلنت الشرطة العثور عليه مقتولا بطلق ناري.

وقد أعلنت إدارة الشرطة فى ممفيس عن وفاة مافيس كريستيان جونيور، 52 عاما، بالقرب من مكان الحادث بعد اكتشاف جثته داخل سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء.

مقتل امرأة بالرصاص

وبحث المحققون طويلا عن كريستيان للاشتباه به فى مقتل امرأة بالرصاص.

وأعلنت الشرطة الأمريكية فى وقت سابق: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث فى سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء باتجاه مجهول".

إلى ذلك، أشار كريستوفر ويليامز المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس لوقوع حادثة إطلاق نار، فى فيلدلارك درايف، تسببت بمقتل امرأة وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، فيما تركت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما فى حالة حرجة.

على طريق وارينجتون

وفي الحادث الثاني، كان هناك إطلاق النار آخر على بعد 13 ميلا على طريق وارينجتون، نجم عنه مقتل امرأة، بحسب الشرطة.

وفشلت السلطات حتى الآن في تحديد هوية الضحايا ولم تقدم معلومات عن نوعية ارتباط الضحايا بالمشتبه به.

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الولايات المتحدة قناة دبليو إتش آي أو التلفزيونية المحلية ولاية أوهايو الأمريكية متجر وول مارت إطلاق نار دايتون

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