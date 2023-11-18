إطلاق نار في مستشفى بولاية أمريكية وسقوط ضحايا

أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأمريكية مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير. لقد قضى المشتبه به".

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There was a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord Friday afternoon with "multiple victims," State Police say. pic.twitter.com/VbfSagfHsP Advertisements November 17, 2023

وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر إكس "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة".

وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.

وفي نهاية أكتوبر سجَّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينج ثم فتح النار بعد نحو عشر دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.