الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بعد الراقصة حورية، بلوجرز في مرمى نيران حملة تطهير المجتمع، أبرزهم سلمى الشيمي وأنوش

الراقصة حورية وسلمى
الراقصة حورية وسلمى الشيمي وأنوش، فيتو

طلبت جهات التحقيق، تحريات الشرطة حول واقعة ضبط الراقصة الشهيرة حورية لارتدائها ملابس فاضحة والتحريض على الفسق والفجور.

وبدوره أكد المحامي أشرف فرحات أن القبض على الراقصة الشهيرة "حورية"، على خلفية بلاغ اتهمها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة خلال حفلات أحيتها بالساحل الشمالي خلال الصيف الماضي.

وأضاف "فرحات"، أن إجراء القبض على الراقصة حورية جاء إثر بلاغ قدمته حملة تطهير المجتمع، حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.

وكشف "فرحات"، إنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهم "فرحات" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

 

يذكر ان حملة تطهير المجتمع قد تقدمت بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد بعض البلوجر ومنهم سلمي الشيمي ومنة عبدالعزيز وحنين حسام وصاحبة قناة ام زياد وأنوش للروتين اليومي وغيرهن من البلوجرز الذين يتعمدون في فيديوهاتهم علي اثارة الغرائز ونشر محتويات اباحية. 

وطلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات قرص مدمج محمل عليه بعض المشاهد ومقاطع فيديو بملابس مخلة.

Advertisements

 

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.


وكشف محام فى بلاغه، انه اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي وأداء استعراضات مثيرة  بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

 

كما اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

موقع فيتو الفسق والفجور الراقصة حورية الراقصة الشهيرة حورية التحريض على الفسق والفجور

مواد متعلقة

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

تجديد حبس عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

دفن جثته في منزل، قرارات النيابة بشأن المتهم بقتل صديقه بمنشأة ناصر

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما بودر وأستروكس بالمعصرة

أول قرار ضد المتهم بسرقة آيباد من صديقه في الموسكي

ضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالي بالتجمع

الأكثر قراءة

إسماعيل يوسف عن فتوح: موهوب ويصعب تعويضه وبديله سيكلف الزمالك 40 مليون جنيه في الموسم

ماذا تفعل في أزمة سد النهضة إذا فزت بالرئاسة؟ فريد زهران يجيب (فيديو)

الخصاونة: تهجير الفلسطينيين للأردن إعلان حرب وكل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

بعد الراقصة حورية، بلوجرز في مرمى نيران حملة تطهير المجتمع، أبرزهم سلمى الشيمي وأنوش

مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٩، حنان مطاوع تعترف بأنها القاتلة

وزير الدفاع الأمريكي لزيلينسكي: حربك مع روسيا صعبة ومرهقة ولا نملك عصا سحرية لإنقاذك

سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية