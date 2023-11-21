بعد الراقصة حورية، بلوجرز في مرمى نيران حملة تطهير المجتمع، أبرزهم سلمى الشيمي وأنوش

طلبت جهات التحقيق، تحريات الشرطة حول واقعة ضبط الراقصة الشهيرة حورية لارتدائها ملابس فاضحة والتحريض على الفسق والفجور.

وبدوره أكد المحامي أشرف فرحات أن القبض على الراقصة الشهيرة "حورية"، على خلفية بلاغ اتهمها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة خلال حفلات أحيتها بالساحل الشمالي خلال الصيف الماضي.

وأضاف "فرحات"، أن إجراء القبض على الراقصة حورية جاء إثر بلاغ قدمته حملة تطهير المجتمع، حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.

وكشف "فرحات"، إنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهم "فرحات" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

يذكر ان حملة تطهير المجتمع قد تقدمت بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد بعض البلوجر ومنهم سلمي الشيمي ومنة عبدالعزيز وحنين حسام وصاحبة قناة ام زياد وأنوش للروتين اليومي وغيرهن من البلوجرز الذين يتعمدون في فيديوهاتهم علي اثارة الغرائز ونشر محتويات اباحية.

وطلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات قرص مدمج محمل عليه بعض المشاهد ومقاطع فيديو بملابس مخلة.

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وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.



وكشف محام فى بلاغه، انه اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي وأداء استعراضات مثيرة بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.