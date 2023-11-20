الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خارجية الولايات المتحدة: 6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر من بينهم 5 جنود بالجيش الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك 6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر 5 منهم جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي.

 

إطلاق سراح الرهائن بغزة

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة تقترب من نهايتها.

اتفاق الرهائن
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لإتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.

واستطرد: "إسرائيل وافقت على هُدن إنسانية قصيرة بناء على طلبنا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدولة الاحتلال ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.

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صفقة الرهائن 
 

وتابع: حال تم الإتفاق بشأن صفقة الرهائن نتوقع من جميع الأطراف أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق.

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن
 


وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نبأ عاجل منذ قليل، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى.

وقال بايدن: أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا.

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض: نواصل حث إسرائيل على توخى الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حماس.

 

خريطة غزة
 

وأضاف كيربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: السلطة الفلسطينية لديها الشرعية وتحظى بالدعم وبإمكانها المساعدة في الحكم بغزة بعد انتهاء الصراع، مؤكدًا: إسرائيل لا تحاول مسح الفلسطينيين أو غزة من الخريطة.
 

مستشفى الشفاء
 

وأكد أنه “لا معلومات استخباراتية لدينا بشأن ما أعلنته إسرائيل عن وصول رهائن لمستشفى الشفاء في 7 أكتوبر الماضي”.
 

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توسيع رقعة الصراع

وأوضح: ليس من مصلحة أي طرف توسع رقعة الصراع الحالي وليس من مصلحة إسرائيل فتح جبهة للقتال في الشمال.

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