الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكذب رواية الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء ويكشف مصير غزة بعد الحرب

جون كيربي المتحدث
جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، فيتو

أخبار غزة الآن، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض: نواصل حث إسرائيل على توخى الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حماس.

خريطة غزة

وأضاف كيربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: السلطة الفلسطينية لديها الشرعية وتحظى بالدعم وبإمكانها المساعدة في الحكم بغزة بعد انتهاء الصراع، مؤكدًا: إسرائيل لا تحاول مسح الفلسطينيين أو غزة من الخريطة.
 

مستشفى الشفاء

وأكد أنه “لا معلومات استخباراتية لدينا بشأن ما أعلنته إسرائيل عن وصول رهائن لمستشفى الشفاء في 7 أكتوبر الماضي”.
 

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توسيع رقعة الصراع 


وأوضح: ليس من مصلحة أي طرف توسع رقعة الصراع الحالي وليس من مصلحة إسرائيل فتح جبهة للقتال في الشمال.

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اتفاق إطلاق سراح الرهائن
 

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نبأ عاجل منذ قليل، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى.

وقال بايدن: أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا.

 

طوفان الأقصى، وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حركة حماس.

 

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتقليص حجم قوات الاحتياط، وتسريح الآلاف دون إشعار رسمي.

 

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