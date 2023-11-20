تحت تأثير الضرب بالكرباج، سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها في كرداسة
أقدمت سيدة على إجبار شابين على تقبيل قدميها في كرداسة انتقاما منهما لتعديهما على ابنها.
كان قسم شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا من شابين يتهمان سيدة وآخرين بالتعدي عليهما باستخدام كرباج وتصويرهما مقاطع فيديو.
وقال مقدما البلاغ، إنهما صديقان لابنها واستدرجتهما إلى منزلها حيث استعانت بآخرين واعتدت عليهما بمساعدة أقاربها وصورت فيديو لإذلالهما أثناء ضربهما بالكرباج أمام الأهالي وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وألقى رجال المباحث الجيزة القبض على المتهمة وآخرين استعانت بهم لتنفيذ جريمتها.
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