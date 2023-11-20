الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملات لمنع تعديات المحال على الطريق العام بالطالبية (فيديو)

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات بالجيزة، فيتو

 

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملات على شوارع العريش وخالد أمين لحي الطالبية، لمنع تعديات المحال ورفع فروشات واستاندات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتسهيل حركة سير المواطنين وجار الاستكمال.

 

إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر

وأشار محافظ الجيزة أن جهود حملات الرصد والمتابعة قد أسفرت عن إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط  علي مدار يومين. 

 

وشملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ  ٩ قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر على مساحة ٢٠٤٠م، وكذلك إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش على مساحة ١٨٢٠ م، إلي جانب أنه تم فك شدة خشبية داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة ١٠٠ م بمناشي البلد، إلي جانب شدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي علي مساحة ١٢٠ م ببهرمس.

 

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إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقاره

كما شهد مركز ومدينة البدرشين إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقارة إلى جانب إزالة هنجر تحت الإنشاء بقرية ميت رهينة ومبني بالطوب البلوك الأبيض والأعمدة الخرسانية ومبنى إداري على مساحة ١٠٠٠ م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة عدد ١٥ حالة تعدى على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية على مساحة ١٣٥٠ م.

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددآ.

 

ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز
 

وكان اللواء أحمد راشد أكد أن الحملات الرقابية تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط ٤٤ طنًّا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و٣٠٩٧ كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.


وأوضح أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٢٨ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

 

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