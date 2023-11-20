أبرزها سيما كلوب، تفاصيل جديدة عن إغلاق 29 موقعا إلكترونيا للقرصنة وبث الأفلام والمسلسلات.. وقانوني يكشف العقوبات

كشفت التحقيقات فى واقعة ضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا للقرصنة لبث الأفلام والمسلسلات؛ جمع مبالغ مالية كبيرة نتيجة ممارسة هذا النشاط المؤثم قانونًا.

وأضافت التحقيقات أن أبرز المواقع: “موقع سيما كلوب لبث الأفلام الأجنبية المقرصنة وإعادة بثها على الموقع مقابل تجميع مبالغ مالية من هذا النشاط المخالف قانونًا”.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم حاصل على مؤهل جامعى وحصل على دورات فى البرمجة سهلت مهمته فى التلاعب والتحايل القرصنة على المسلسلات والأفلام الأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على المواقع التابعة لها، حيث بدأ نشاطه بموقع سيما كلوب وبدأ التوصل فى إنشاء مواقع أخرى بعضها للمسلسلات وأخرى للأفلام وبدأ الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى حتى وصل الإجمالى 29 موقعا إلكترونيا.

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تفاصيل جديدة عن إغلاق 29 موقع إلكترونى للقرصنة لبث الأفلام والمسلسلات

وأكدت تحريات مباحث المصنفات باتخاذ المتهم من دائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مقرًا لنشاطه وإنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم وبالتفتيش العقارعُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتي يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات القرصنة على الأفلام والمسلسلات

حول العقوبات القانونية فى ارتكاب جرائم القرصنة الإلكترونية، قال خبير قانونى: ينص القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية، كثير من المواد المنظمة لحماية حقوق المؤلفين والمنتجين، ومواجهة قرصنة المسلسلات والبرامج التلفزيونية، وهى الجريمة التى تستهدف تدمير قطاع كبير فى الدولة المصرية.

وتنص المادة 181 فى القانون العقوبات الخاصة بالسطو على المسلسلات والبرامج التلفزيونية وتتضمن الآتي: "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:

1- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

2-تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.

3-التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

4- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.

5-التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

6- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

7- الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.