الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

تحرير 566 مخالفة سير بدون تراخيص

تحرير566 مخالفة السير
تحرير566 مخالفة السير بدون تراخيص،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65638 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 12829 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 566 مخالفة السير بدون تراخيص، 1783 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 7 مخالفات شروط التراخيص، 114 مخالفة دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

 

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الادارة العامة للمرور السير بدون تراخيص قانون ولوائح المرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول مخالفات شروط التراخيص

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