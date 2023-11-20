غرابة يكشف كواليس استبعاد ثلاثي المنتخب وموقفهم من المشاركة بأمم أفريقيا

منتخب مصر، أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن موقف الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من الانضمام لقائمة كأس الأمم الإفريقية، مازال لم يتم حسمه حتى الآن.

وقال غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الأمر جاء سريعًا وأبلغنا اللاعبين عقب مباراة جيبوتي، والكل التزم وامتثل للقرار، وفيتوريا مدرب محترم، ويأخذ قرارته بناء على أفكاره، ولم يتم أى حديث وقت الأزمة عن اعتذار اللاعبين".

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وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال غرابة: “لا يوجد قرار بذلك وكل شيء وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذار من اللاعبين”.

وأضاف: "اللاعبون أذكياء، وكانوا يعلمون بعد الموقف عقب المباراة أن قرار روي فيتوريا هو الاستبعاد من المعسكر، وعقد معي جلسة سريعة عقب مواجهة جيبوتي، وأبلغني بقراره".

وأضاف: "القرار تم إبلاغه للثلاثي وتم الالتزام بالأمر، وكل ذلك كان فى وقت سريع للغاية، لم يتم طرح وقتها أى أفكار غير ذلك".

محمد غرابة مدير المنتخب الوطني

وقال محمد غرابة إن هناك حالة من السعادة بعد الفوز أمام كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وأن هدف الفراعنة هو التأهل للمونديال.

وأضاف: “كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الحالي، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخرى فى المجموعة، ويعطي اللاعبين حماسا وحافزا، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر”.

وقال: مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة من مباراة جيبوتي، والسفر كان 8 ساعات، ونجيل صناعي، ولم نتدرب سوي مرة واحدة فقط على الملعب وليس مباراتين، والملعب سئ، وكان التأمين ليس فى أفضل أحواله، وحدثت مناوشات بسبب التوقيتات، ولكن كل هذه الأمور أعطت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل الفوز.

نتائج فيتوريا مع منتخب مصر

روي فيتوريا خاض 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة ستعود بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

محمد غرابة مدير منتخب مصر، فيتو

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.