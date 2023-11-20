الدرندلي يفجر مفاجأة بشأن الثلاثي المستبعد من منتخب مصر

منتخب مصر، كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا مفاجأة بشأن الثلاثي المستبعد من منتخب مصر؛ إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات.

وقال الدرندلي لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتخذ قرارا باستبعاد ثلاثة لاعبين (إمام عاشور- طارق حامد - حسين الشحات)، وهو خاص بمواجهة سيراليون فقط، وليس استبعادا دائما للاعبين".

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وأضاف أيضا: "فيتوريا لم يشترط اعتذار أي لاعب كما تردد، وغير صحيح أيضا أنه سيقوم باستدعاء لاعب واحد من الثلاثي مستقبلا، فيتوريا شخصية محترمة، والقرار للمباراة الماضية فقط".

وواصل: "الثلاثي (إمام عاشور- طارق حامد - حسين الشحات) من العناصر المميزة، وسبق وتواجدت معهم في معسكرات سابقة، هم في منتهى الالتزام، واستقبلوا قرار فيتوريا بهدوء ولم يحدث أي خروج عن النص مطلقًا".

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب قبل مباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.