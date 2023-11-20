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رياضة

بعثة المنتخب عادت للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في تصفيات المونديال (صور)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

منتخب مصر، وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة ستعود بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

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وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وقد فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني  - محمد عبد المنعم -  علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه  - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة  

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منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

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