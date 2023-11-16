تصفيات كأس العالم، مصر لا تعرف الخسارة بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات

تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة منتخب جيبوتي اليوم الخميس في الجولة الأولى بدور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر لا يعرف طعم الخسارة في الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

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1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0 موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

قائمة هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

ويتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 هدفا ويأتي خلفه عمرو زكي برصيد 12 هدفا ثم محمد صلاح برصيد 11 هدفا وحسام حسن 10 أهداف.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

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وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.