تصفيات كأس العالم، يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة قوية أمام البرازيل في المباراة المقرر إقامتها على ملعب ماراكانا، الأربعاء، بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة الارجنتين والبرازيل بملعب الماركانا هي الخامسة لميسي بأراضي السامبا البرازيلية.

تاريخ مواجهات ميسي أمام البرازيل بملعب السامبا

وسلطت الصحف الأرجنتينية الضوء على سجل ميسي عندما يواجه البرازيل على ملعب الأخير ببلاد السامبا.

أول مباراة لميسي أمام البرازيل بملعب السامبا

وخاض ميسي أول مباراة داخل أرض البرازيل في 19 يونيو 2008، عندما اصطدم بالسامبا على "ملعب مينيراو" في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010.

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وقرر حينها المدرب ألفيو باسيلي، الدفع بميسي أساسيا ليجاور كروز وخلفهما ريكيلمي، ولم يكن هناك العديد من المواقف التهديفية لليو، باستثناء كرة انتهت بتصد مزدوج للحارس البرازيلي المخضرم جوليو سيزار، قبل أن يقرر المدرب إخراجه بالدقيقة 90 والدفع برودريجو بالاسيو، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل السلبي.

المباراة الثانية لميسي

وجاء اللقاء الثاني لميسي على ملاعب البرازيل، بوم 11 نوفمبر 2016، على ملعب مينيراو، حينما تقابل الفريقان بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

المباراة تولى فيها إدجاردو باوزا القيادة الفنية للتانجو، في مقابل قيادة تيتي للسامبا في مواجهة سيطر عليها المنتخب البرازيلي تماما وخرج بنتيجة كبيرة 3-0.

المباراة الثالثة لميسي بالبرازيل

وجاءت ثالث المواجهات بين ميسي والبرازيل على أرض الأخير، كانت في 3 يوليو 2019، عندما تقابل الفريقان في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

واستمرت معاناة ميسي حيث تعرض للهزيمة بنتيجة 2-0 بثنائية لجابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو، ليفقد التانجو فرصة لعب نهائي الكوبا والفوز باللقب.

المباراة الرابعة لميسي بالبرازيل

وكان رابع ظهور لميسي في البرازيل، يوم 11 يوليو 2021، بالنهائي التاريخي بين الأرجنتين والبرازيل بكوبا أمريكا، والذي أقيم على ملعب ماراكانا.

وأخيرا نجح ميسي في إنهاء المعاناة والكوابيس التي لازمته طوال تاريخه مع المنتخب، بعدم تحقيقه لأي بطولة، ففاز من معقل السامبا بالمباراة بهدف لأنخيل دي ماريا، قاد الفريق لحصد باللقب.

وكسر التانجو الجفاف الذي دام 28 عاما بدون ألقاب، ويتوج ميسي بأول ألقابه مع التانجو في لحظة تاريخية لن ينساها البرغوث.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، على ملعب الماركانا ضمن الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتلقي الأرجنتين الخسارة الأولى في التصفيات أمام أوروجواي 2-0 الجولة الماضية، كما خسر البرازيل أمام كولومبيا 2-1 بالجولة ذاتها.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

وتقام مباراة الأرجنتين ضد البرازيل يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري على ملعب الماركانا في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء المقبل عبر شاشة قناة SSC1 السعودية.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، مباريات قوية أبرزها قمة البرازيل ضد الأرجنتين.

مواعيد الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

باراجواي ضد كولومبيا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ديفينسوريس ديل شاكو.

الإكوادور ضد تشيلي.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب رودريغو باز ديلغادو.

أوروجواي ضد بوليفيا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب سينتيناريو.

البرازيل ضد الأرجنتين.. الأربعاء 22 نوفمبر، 02:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ماراكانا.

بيرو ضد فنزويلا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 04:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ستاد ليما الوطني.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قبل الجولة السادسة

1- منتخب الأرجنتين 12 نقطة

2- منتخب أوروجواي 10 نقاط

3- منتخب كولومبيا 9 نقاط

4- منتخب فنزويلا 8 نقاط

5- منتخب البرازيل 7 نقاط

6- منتخب الإكوداور 5 نقاط

7- منتخب باراجواي 5 نقاط

8- منتخب تشيلي 5 نقاط

9- منتخب بوليفيا 3 نقاط

10- منتخب بيرو نقطة واحدة