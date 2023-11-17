ميسي يهاجم لاعبي أورجواي بعد سقوط الأرجنتين فى تصفيات المونديال

تصفيات كأس العالم، انتقد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تصرفات لاعبي أوروجواي خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة.

وتحدث ميسي فى تصريحات صحفية: "أفضل عدم الإدلاء عما أفكر به حيال بعض التصرفات".

واستدرك "لكن هؤلاء اللاعبين الصغار يجب أن يتعلموا الاحترام من كبارهم".

وأتم ميسي "هذه المباراة دائما ما تكون حادة وصعبة ولكن بها الكثير من الاحترام، يجب عليهم تعلم ذلك".

وأنهت أوروجواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة.

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سجل المدافع رونالد أراوخو الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يضمن داروين نونيز مهاجم ليفربول المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 87 في هجمة مرتدة ليحسم المواجهة الصعبة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي بتقدم المنتخب الأوروجوياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأوروجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، وضاعف داروين نونيز النتيج بالهدف الثاني لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وكانت هذه أول هزيمة لليونيل ميسي والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وأول خسارة لهما منذ مباراة السعودية 2-1 في نهائيات 2022 في قطر.

وظلت الأرجنتين، التي فازت بجميع مبارياتها الأربع في التصفيات الافتتاحية، في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، فيما باتت أوروجواي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز الكبير.



واستضاف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.