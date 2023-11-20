الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

ميسي وزجته، فيتو
ميسي وزجته، فيتو

ميسي، كشفت تقارير صحفية أن علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي وزوجته أنتونيلا روكوزو تعاني توترا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ويعرف ميسي زوجته أنتونيلا منذ الصغر، حينما كانا معا في الأرجنتين، وتطورت علاقتهما حيث ظلا مرتبطين عاطفيا حتى حدث الزواج بينهما بشكل رسمي في يوليو 2017، إلا أنه وفقا لوسائل إعلام فإن ميسي وزوجته يعيشان واحدة من أسوأ لحظاتهما كزوجين، وهما على وشك الانفصال.

من هي أنتونيلا روكوزو؟

وبدأت علاقة ميسي مع زوجته أنتونيلا روكوزو منذ عام 2009، وفي 30 يونيو 2017، أعلن ميسي زواجه من منها في حفل تواجد به العديد من نجوم كرة القدم في العالم،في مسقط رأسيهم في فندق سيتي سنتر، وعرف زواجها ب «زفاف القرن» في الأرجنتين، بحسب صحيفة «ذا صن»، ونتج عن زيجتهم ثلاثة أبناء وهم: تياجو 9 أعوام، وماتيو 6 أعوام، وسيرو 4 أعوام.

Advertisements

درست أنتونيلا روكوزو في طب الأسنان بإحدى جامعات الأرجنتين، وتدربت في البداية لتكون طبيبة أسنان حتى عام 2016، قبل أن تقرر الانتقال إلى مهنة عرض الأزياء.

وبعدها انضمت إلى ليونيل ميسي في برشلونة واستقرت هناك، وأعلنت أنتونيلا روكوزو عن شركتها الخاصة لصناعة الأحذية مع صوفيا بالبي، زوجة لويس سواريز، وبعد ذلك تفرغت لتربية أبنائها.

وكانت صحيفة "ABC" الإسبانية نقلت هذه التقارير الأرجنتينية وأوضحت أنه بعد ما يقرب من علاقة دامت 15 عامًا من الحب وأسفرت عن إنجاب 3 أطفال (تياجو وماتيو وسيرو)، أن تلك العلاقة لا تمر بأفضل لحظاتها.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن التقارير الأرجنتينية أن هناك بعض المؤشرات على توتر العلاقة بشكل كبير بين ميسي وأنتونيلا، حيث ظهر ذلك على سبيل المثال في حفل جائزة الكرة الذهبية الأخير، حيث لم تصعد أنتونيلا إلى المسرح لحظة حصول ميسي على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، رغم دعوتها من قبل مقدم الحفل، الإيفواري ديدييه دروجبا، حيث تركت أطفالها يصعدون بمفردهم للاحتفال مع "البرغوث".

دليل آخر، نشرته "ABC" يزعم أن هناك أزمة، وهو قيام ميسي بتغيير صورة ملفه على صفحته بموقع "إنستجرام"، حيث اختار صورة وهو يحمل الكرة الذهبية الأخيرة، وحذف صورته مع زوجته وأطفاله.

من ناحية أخرى، انتقد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تصرفات لاعبي أوروجواي خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح الجمعة، في تصفيات كأس العالم.

وتحدث ميسي فى تصريحات صحفية: "أفضل عدم الإدلاء عما أفكر به حيال بعض التصرفات".

واستدرك "لكن هؤلاء اللاعبين الصغار يجب أن يتعلموا الاحترام من كبارهم".

وأتم ميسي "هذه المباراة دائما ما تكون حادة وصعبة ولكن بها الكثير من الاحترام، يجب عليهم تعلم ذلك".

 وأنهت أوروجواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة.

سجل المدافع رونالد أراوخو الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يضمن داروين نونيز مهاجم ليفربول المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 87 في هجمة مرتدة ليحسم المواجهة الصعبة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي بتقدم المنتخب الأوروجوياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأوروجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، وضاعف داروين نونيز النتيج بالهدف الثاني لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وكانت هذه أول هزيمة لليونيل ميسي والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وأول خسارة لهما منذ مباراة السعودية 2-1 في نهائيات 2022 في قطر.

وظلت الأرجنتين، التي فازت بجميع مبارياتها الأربع في التصفيات الافتتاحية، في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، فيما باتت أوروجواي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

ميسي الارجنتيني ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو إنتر ميامي الأمريكي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

مواد متعلقة

بعثة المنتخب عادت للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في تصفيات المونديال (صور)

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب ببطولة شمال أفريقيا

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب ببطولة شمال أفريقيا

أسلحة منتخب سيراليون قبل مواجهة الفراعنة اليوم

منتخب مصر يشكو من أعداد الجماهير الزائدة فى مرانه قبل مواجهة سيراليون

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

قبل مواجهتهما اليوم، سجل سيراليون خال من الهزيمة في تاريخ لقاءاته مع مصر

منتخب الناشئات يلتقي الكونغو برازافيل بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

تفريغ الكاميرات في محيط مصرع شاب صدمته سيارة أثناء ملاحقته لصين سرقا هاتفه في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية