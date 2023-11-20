بـ 1513 منفذا و43 معرضا، الداخلية تواصل تفعيل المرحلة الـ 24 من مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها ابتداء من 7 نوفمبر الجاري لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.