الإثنين 20 نوفمبر 2023
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الفنانون الفرنسيون ينظمون مسيرة صامتة من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صور)

فنانون فرنسيون على
فنانون فرنسيون على رأس مسيرة صامتة في باريس، فيتو

أخبار غزة الآن، نظم عدد من الفنانين الفرنسيين حاملين أغصان الزيتون واللافتات البيضاء، وقادوا آلاف الأشخاص في مسيرة صامتة باريس أمس الأحد، للدعوة إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والوحدة في فرنسا.

وسار الحشد، الذي ضم الممثلين إيزابيل أدجاني وإيمانويل بيار، بالإضافة إلى مغنيين وشخصيات ثقافية أخرى، من معهد العالم العربي، باتجاه متحف الفن وتاريخ اليهودية، الواقع عبر نهر السين.

لدينا سماء زرقاء فوق رؤوسنا وفي فلسطين لديهم قنابل

وردد المتظاهرون: "لدينا سماء زرقاء فوق رؤوسنا اليوم، وفي إسرائيل، وفي فلسطين، لديهم قنابل، ويخوضون حربا... نحن لا نساعد الوضع عن طريق اختيار أحد الجانبين أو إلقاء الكراهية على جانب أو آخر".

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وأضافوا: "نأمل أن يوازن الصمت الذي ساد مسيرة الأحد، التنافر الذي نشهده في جميع أنحاء العالم".

كما شهدت فرنسا، وهي موطن عدد كبير من السكان اليهود والمسلمين، أسابيع من الاحتجاجات والتوترات بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

من جهتها، تضغط الحكومة الفرنسية من أجل التوصل إلى هُدنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وتحاول أيضا التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الـ8 الذين تحتجزهم حماس. كما قتل 40 مواطنا فرنسيا آخر في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

عدد الضحايا المدنيين كبير جدا

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدا" في قطاع غزة، مذكرا إياه "بضرورة التمييز بين الإرهابيين والسكان" بحسب تعبيره.

وأعلن قصر الإليزيه أمس الأحد، في بيان أن "ماكرون أعرب لـ " نتنياهو" عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".

في اليوم الرابع والأربعين للحرب

وأضاف: "كذلك، تطرق إلى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس".
وذكر ماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر".
وتابع البيان: "رئيس الوزراء الاسرائيلي كرر لماكرون دعمه لتوسع فرنسا نطاق عملها الإنساني لصالح المدنيين في غزة".

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