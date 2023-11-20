الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس 

وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزاما ناريا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منازل شمال وجنوب غزة

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، عدة منازل شمال قطاع ووسط وجنوب غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لما أفادت به وكالة “وفا”، الفلسطينية.

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وقالت: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد، والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت، أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

 

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

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غارات جوية شرق محافظة خان يونس 

وذكرت الوكالة الرسمية أيضا، أن الطائرات الإسرائيلية شنت أيضا غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.

وأفادت بأن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع ارتفع إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

شهداء غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في القطاع الي أكثر من 13000 شهيد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.

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