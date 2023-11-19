ماكرون لـ "نتنياهو": عدد الضحايا كبير جدا في غزة

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدا" في قطاع غزة، مذكرا إياه "بضرورة التمييز بين الإرهابيين والسكان" بحسب تعبيره.

تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الأحد، في بيان أن "ماكرون أعرب لـ " نتنياهو " عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".

وأضاف: "كذلك، تطرق إلى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس".

وذكر ماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر".

وتابع البيان: "رئيس الوزراء الاسرائيلي كرر لماكرون دعمه لتوسع فرنسا نطاق عملها الإنساني لصالح المدنيين في غزة".

Advertisements

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، أن الأطفال الجرحى أو المرضى من غزة الذين يحتاجون لرعاية طبية طارئة يمكن أن يتلقوا العلاج في فرنسا في حال كان ذلك مفيدا وضروريا.



تلقي مصابي الحرب في غزة العلاج في فرنسا





وأكد ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، أن فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضا في مستشفياتها.

وأضاف: "فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيّما الجوية منها، لكي يتمكن هؤلاء الأطفال من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدا وضروريا".

إرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط

من ناحية اخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة بحسب ما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الأحد.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن السفينة "ديكسمود" ستبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".





10 أطنان من المواد الطبية لتقديم الدعم الي غزة





وأكدت أن "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية تصل في بداية الأسبوع".

وأضاف الإليزيه أنّ "فرنسا ستساهم أيضا في المساعدات الأوروبية من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر".

وأكد أن "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدّد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة. وتدعو أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية.

