الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خلافات داخل الإدارة الأمريكية بسبب دعم إسرائيل

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

طوفان الأقصى، قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إنه من الوارد أن تكون هناك خلافات بين العديد من الوكالات داخل الإدارة الأمريكية مثل وزارة الخارجية، لكن هذا لا يعني أنه سيغير الموقف الأمريكي من دعم إسرائيل.

 

خلافات الإدارة الأمريكية 

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخلافات قد تدفع أكثر إلى حث إسرائيل على حماية المدنيين بشكل أكبر وعدم وصول الأسلحة الأمريكية إلى المستوطنين في الضفة الغربية.

 

مشكلة بايدن

وتابع أن الرئيس بايدن كان واضحا في أن وقف إطلاق النار سيمنح حماس وقتا لتستعيد قوتها، لكن لا بد من وجود هدن إنسانية ووجود ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.

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القتال داخل مستشفيات غزة

وذكر أن القتال في المستشفيات أمر سيئ للغاية، لا سيما أن هناك مرضى يحتاجون رعاية صحية ويحتاجون هدوءا لعلاجهم.

صحيفة أمريكية تكشف توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو وهدف إسرائيل في غزة

خطوط حمراء أمريكية لإسرائيل بشأن غزة، خلافات بين واشنطن وتل أبيب بسبب إعادة احتلال القطاع، وخطة من إدارة بايدن لمستقبل القطاع بعد الحرب

 

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسئول بالإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

 

قلق إدارة بايدن من تداعيات دعم إسرائيل
 

ولفتت إلى أن مسئولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.

 

توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو
 

وأشارت إلى أن محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا مع استمرار نتنياهو في رفض فترات هدنة أطول.

 

هدف نتنياهو في غزة


ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئولين، تأكيدهم بأن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب.

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