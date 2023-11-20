الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

أخبار غزة الآن ، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، عدة منازل شمال قطاع ووسط وجنوب غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لما أفادت به وكالة “وفا”، الفلسطينية.

وقالت: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد، والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت، أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

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وأشارت، إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

غارات جوية شرق محافظة خان يونس 

وذكرت الوكالة الرسمية أيضا، أن الطائرات الإسرائيلية شنت أيضا غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.

وأفادت بأن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع ارتفع إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

عدد الضحايا المدنيين كبير جدا

ومن جانب آخر، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدا" في قطاع غزة، مذكرا إياه "بضرورة التمييز بين الإرهابيين والسكان" بحسب تعبيره.


وأعلن قصر الإليزيه أمس الأحد، في بيان أن "ماكرون أعرب لـ " نتنياهو " عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".


وأضاف: "كذلك، تطرق إلى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس".


وذكر ماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر".


وتابع البيان: "رئيس الوزراء الإسرائيلي كرر لماكرون دعمه لتوسع فرنسا نطاق عملها الإنساني لصالح المدنيين في غزة".

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أخبار غزة الآن غزة جباليا نبهان بدير البلح خان يونس

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