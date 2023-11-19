الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما

روزالين كارتر وزوجها،
روزالين كارتر وزوجها، فيتو

روزالين كارتر، أفادت شبكة «CNN» الأمريكية، مساء اليوم الأحد، بوفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما.

وكانت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر (96 عامًا) تتلقى رعاية تلطيفية في المنزل إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي يعيش أيضًا أيامه الأخيرة، وفق ما أعلن مركز كارتر الجمعة الماضي.

وكانت عائلة كارتر جددت طلبها بالحفاظ على الخصوصية، وتشعر بالامتنان لكل عبارات الحب والدعم التي تلقتها، حسب وكالة "فرانس برس".

Advertisements

ويتم تقديم رعاية تلطيفية إلى الرئيس السابق، البالغ 99 عامًا والحائز على جائزة نوبل للسلام، منذ فبراير الماضي، في منزل الزوجين ببلينز في ولاية جورجيا الأمريكية.

ويعتبر كارتر الذي تولى الرئاسة الأمريكية لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981 أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة.

وقد تزوج جيمي وروزالين كارتر في العام 1946.

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

بايدن يحدد رؤيته لمستقبل غزة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روزالين كارتر أكبر رئيس أمريكي جيمي كارتر اخبار العالم وفاة روزالين كارتر الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

انقسام أمريكي بسبب دعم بايدن لإسرائيل في حربها علي غزة

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

بايدن: يجب أن تحكم غزة والضفة الغربية سلطة فلسطينية مجددة، الشعب يستحق دولته الخاصة

بايدن: يجب توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض

سعر جرام الذهب الآن، اتجاه المؤشر العالمي للمعدن الأصفر مساء اليوم الأحد 19-11-2023

عصام كامل يكشف عن مصير أسود للاحتلال الإسرائيلي لقرن قادم (فيديو)

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 21 جهة حكومية

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

صفحة الأهلي تحتفل بتألق الشناوي مع المنتخب بطريقة خاصة (صورة)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية