وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما

روزالين كارتر، أفادت شبكة «CNN» الأمريكية، مساء اليوم الأحد، بوفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما.

وكانت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر (96 عامًا) تتلقى رعاية تلطيفية في المنزل إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي يعيش أيضًا أيامه الأخيرة، وفق ما أعلن مركز كارتر الجمعة الماضي.

وكانت عائلة كارتر جددت طلبها بالحفاظ على الخصوصية، وتشعر بالامتنان لكل عبارات الحب والدعم التي تلقتها، حسب وكالة "فرانس برس".

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ويتم تقديم رعاية تلطيفية إلى الرئيس السابق، البالغ 99 عامًا والحائز على جائزة نوبل للسلام، منذ فبراير الماضي، في منزل الزوجين ببلينز في ولاية جورجيا الأمريكية.

ويعتبر كارتر الذي تولى الرئاسة الأمريكية لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981 أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة.

وقد تزوج جيمي وروزالين كارتر في العام 1946.

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