الأحد 19 نوفمبر 2023
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أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

روزالين وزوجها الرئيس
روزالين وزوجها الرئيس كارتر، فيتو

من المتوقع أن تتلقى السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر (96 عامًا) رعاية تلطيفية في المنزل إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي يعيش أيضًا أيامه الأخيرة، وفق ما أعلن مركز كارتر الجمعة الماضي.

إلى ذلك، قالت المؤسسة التي تدير صورة جيمي كارتر وإرثه إن السيدة الأولى السابقة والرئيس كارتر يمضيان بعض الوقت معًا ومع العائلة. 

الحفاظ على الخصوصية

وقد جددت عائلة كارتر طلبها بالحفاظ على الخصوصية، وتشعر بالامتنان لكل عبارات الحب والدعم التي تلقتها، حسب وكالة "فرانس برس".

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ويتم تقديم رعاية تلطيفية إلى الرئيس السابق، البالغ 99 عامًا والحائز على جائزة نوبل للسلام، منذ فبراير الماضي، في منزل الزوجين ببلينز في ولاية جورجيا الأمريكية.

ويعتبر كارتر الذي تولى الرئاسة الأمريكية لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981 أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة.

وقد تزوج جيمي وروزالين كارتر في العام 1946.

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السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مركز كارتر ولاية جورجيا الأمريكية

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