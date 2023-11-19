أبو مازن لـ ماكرون: نرفض تهجير الفلسطينيين وغزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد، التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية



وأكد عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات تل أبيب لفصل غزة.



وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وصرح بأن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

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الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية



وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وأطلع محمود عباس نظيره الفرنسي على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وأفاد بأنه من الضروري أن تضغط فرنسا على السلطات الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين على أبناء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ودعا عباس فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين، إلى الاعتراف بدولة فلسطين مع التأكيد على أن تحصل دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام مع توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

من ناحية اخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة بحسبما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الأحد.



وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن السفينة "ديكسمود" ستبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".

10 أطنان من المواد الطبية لتقديم الدعم إلي غزة

وأكدت أن "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية تصل في بداية الأسبوع".

وأضاف الإليزيه أنّ "فرنسا ستساهم أيضا في المساعدات الأوروبية من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر".

وأكد أن "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدّد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة. وتدعو أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية.



