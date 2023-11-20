الحكومة تواجه سارقى التيار بتركيب عدادات ذكية بأكشاك الكهرباء.. شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أكبر نسبة فقد.. و2 مليار جنيه حجم الخسائر

ضغط شديد فى زيادة الأحمال شهدته الشبكة القومية للكهرباء الشهور الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذى أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى يوميا وفقًا لجدول معلن تخفيفا للأحمال.

ووصلت مدة انقطاع التيار الكهربائى فى بعض الأيام لساعتين، ومع الضغط الذى شهدته الشبكة فى زيادة الأحمال، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحرب على سارقى التيار الكهربائى من أجل تقليل الفقد فى الشبكة والذى يكبد الشركة خسائر بالمليارات، فضلا عن تسببه فى تذبذب الجهد الكهربائى وتلف الأجهزة الكهربائية.

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مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد لفيتو أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد على تقليل الفقد فى الشبكة الكهربائية من خلال مواجهة سرقة التيار الكهربائى، حيث تم التأكيد على شن حملات تفتيشية للموظفين الذين تم منحهم الضبطية القضائية لضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم، موضحا أن الفقد بالشبكة الكهربائية يكون إما فقدا فنيا أو فقدا نتيجة لسرقة التيار الكهربائى وتتخطى إجمالى خسائر الفقد نتيجة السرقة 2 مليار جنيه.

وقال إنه تم التشديد على الانتهاء من تركيب العدادات الكودية بديلا عن نظام الممارسة، وذلك لأن نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية تكون بنسبة كبيرة بسبب نظام الممارسة وتوصيل التيار الكهربائى للعقارات المخالفة والمناطق العشوائية، لذلك ستعمل شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة القادمة على تسريع إجراءات تركيب العدادات الكودية من أجل حساب عادل لا يظلم الدولة ولا المواطن، بحيث يتم محاسبة المواطن نتيجة الاستهلاك الفعلى وليس التقديرى.

وبجانب الحملات تقوم شركة شعاع بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع لاكتشاف التلاعب بها، حيث يتم التأكد من تاريخ الشحن وانتظام عملية الشحن، وذلك من خلال استخدام تطبيق القارئ الضوئى الذى يكشف أي تلاعب يتم بالعداد مسبق الدفع.

وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحا يتم الآن دراسته لتطبيقه وهو يعمل على الكشف عن سارقى التيار الكهربائى من خلال تركيب عداد ذكى بأكشاك الكهرباء لمعرفة نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية ومعرفة الوحدة التى تقوم بالسرقة، ولكن يتم الآن دراسة تكلفة هذه العدادات.

وأوضح المصدر أن من أولويات وزارة الكهرباء هو مواجهة سرقة التيار الكهربائى الذى يتسبب فى نسبة فقد فى الشبكة، لذلك توليها اهتمام كبيرا حفاظا على أموال الدولة واستقرار الشبكة الكهربائية، موضحا أن نسبة الفقد تتراوح من بين ١٥: ٢٥٪.

وقال المصدر إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء سجلت أكبر نسبة فقد، موضحا أنه سيتم تقييم أداء شركات توزيع الكهرباء وفقًا لعدة معايير أهمها تقليل نسبة الفقد، لذلك تم التنبيه على الشركات بتكثيف حملات التفتيش وتحرير محاضر لسارقى التيار الكهربائى، حيث يتم تحرير محضر للمشترك الذى يثبت تلاعبه فى العداد سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

وتصل عقوبة سرقة التيار الكهربائى وفقًا للقانون إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك بخلاف سداد قيمة التيار المسروق، والذى يتم احتسابه إذا كان بهدف التوصيل للنفس بضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى طبقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام، وتكون غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى طبقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.