شاهد عيان على حادث التريلا في المنصورة: المنطقة شهيرة بالحوادث ويجب تركيب مطبات (فيديو وصور)
قال صاحب محل جزارة، أحد المحلات في واقعة اصطدام تريلا بخمس محلات وسيارتين على طريق أجا المنصورة أمام قرية نقيطة، إن سائق السيارة احتلت في يده عجلة القيادة بسبب نومه.
وتابع صاحب محل الجزارة: هذا ليس أول حادث بالمنطقة مؤكدا أن المنطقة حيوية، مطالبا بتركيب رادار ومطبات على الطريق.
شهد طريق ميت غمر المنصورة حالة من الشلل المروري بسبب سقوط عامود إنارة وشجرة على سيارة نقل أثناء مرورها بنطاق قرية نقيطة التابعة لسلكا مركز المنصورة نتيجة التقلبات الجوية.
وهرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور للتعامل مع الواقعة لرفع آثار سقوط الشجرة وعامود الإنارة من على الطريق لتيسير الحركة المرورية.
تشهد محافظة الدقهلية تقلبات جوية وأمطار غزيرة ضربت أرجاء المحافظة ورفعت كافة الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل.
يأتي ذلك "تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" بالتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء ومراكز وقري المحافظة منذ الصباح من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي..
وأكد " مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.
وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.
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