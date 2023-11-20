الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شاهد عيان على حادث التريلا في المنصورة: المنطقة شهيرة بالحوادث ويجب تركيب مطبات (فيديو وصور)

صاحب محل الجزارة،فيتو
صاحب محل الجزارة،فيتو

قال صاحب محل جزارة، أحد المحلات في واقعة اصطدام تريلا بخمس محلات وسيارتين على طريق أجا المنصورة أمام قرية نقيطة، إن سائق السيارة احتلت في يده عجلة القيادة بسبب نومه.

موقع الحادث

وتابع صاحب محل الجزارة: هذا ليس أول حادث بالمنطقة مؤكدا أن المنطقة حيوية، مطالبا بتركيب رادار ومطبات على الطريق.

موقع الحادث

شهد طريق ميت غمر المنصورة حالة من الشلل المروري بسبب سقوط عامود إنارة وشجرة على سيارة نقل أثناء مرورها بنطاق قرية نقيطة التابعة لسلكا مركز المنصورة نتيجة التقلبات الجوية.

Advertisements

موقع الحادث

 

وهرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور للتعامل مع الواقعة لرفع آثار سقوط الشجرة وعامود الإنارة من على الطريق لتيسير الحركة المرورية. 

صاحب محل الجزارة 

 

 تشهد محافظة الدقهلية  تقلبات جوية وأمطار غزيرة  ضربت أرجاء المحافظة ورفعت كافة الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل. 

موقع الحادث

يأتي ذلك "تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" بالتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء ومراكز وقري المحافظة منذ الصباح من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي..

موقع الحادث

وأكد " مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

مصرع طالب وإصابة شقيقته في حادث تصادم بسوهاج

بسبب سوء الأحوال الجوية.. سقوط عامود إنارة وشجرة على طريق ميت غمر المنصورة (فيديو وصور )

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمني التنمية المحلية

مواد متعلقة

استعجال التقرير المروري لصيني لقى مصرعه في حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

مصرع صيني في حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

استعجال التقرير المروري في إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل بملاكي بالمنيا

عقوبة صادمة تنتظر المتهمين بسرقة "تريلا" محملة بالبطاطس في العبور

الأكثر قراءة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

مصرع طالبة في حادث تصادم بالغربية

مصرع سيدة صينية تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينتي

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية