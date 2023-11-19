مصرع طالب وإصابة شقيقته في حادث تصادم بسوهاج

لقى طالب مصرعه وأصيبت شقيقته بجروح وكسور أثناء أستقلالهم موتوسيكل اصطدام في معدة لودر على طريق بنجا بمركز طهطا بسوهاج وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة كلا من أحمد بخيت احمد 20 عاما جثة هامدة وإصابة شقيقتها الطفلة جنا بخيت 9 سنوات بقرية بنجا مركز طهطا أثناء أستقلالهم موتوسيكل اصطدام فى معدة لودر على طريق بنجا بمركز طهطا وتم نقلهم لمستشفي طهطا العام عن طريق الاسعاف وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.