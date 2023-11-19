الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نشر الشفاطات بشوارع القاهرة لمواجهة الأمطار

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.


وأوضح محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع  الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

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وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.


مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة


وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ  لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  بدء تأثر البلاد بمنخفض جوى عميق متمركز علي شرق البحر المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة بدءا من  اليوم الأحد على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية، ويجعل المنخفض الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا

 

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وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

غرف العمليات بالمحافظات


وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

 

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