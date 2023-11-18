أخبار مصر..الأرصاد الجوية تحذر من موجة طقس سيء..والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الدراسة بالقاهرة والجيزة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

التربية والتعليم: قرارات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تخص المحافظين

كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدا الأحد بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

Advertisements

العامة للبترول: اكتشاف 6 حقول بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

حققت الشركة العامة للبترول، نتائج مميزة في مجال أنشطة البحث والاستكشاف عدد 6 مواقع بترولية جديدة في عدة مناطق في الصحراء الشرقي والغربي وخلي السويس

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية غدا، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على وسط وشمال سيناء.

الأرصاد الجوية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يصل 5 أمتار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المتخفضة وسقوط أمطار رعدية

هيئة السكك الحديدية تستعد لافتتاح وتشغيل محطة بشتيل

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديدية جميع الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل لخدمة قطارات الصعيد التى تعول عليها الهيئة لتقديم أفضل خدمة للركاب القادمين من الصعيد للقاهرة.

مدبولي يكشف الدرس المستفاد للحكومة من الأزمة الاقتصادية العالمية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

تنسيق مصري فرنسي للتوصل لوقف إطلاق النار وحقن الدماء بقطاع غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.